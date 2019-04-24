تداول بعض الناشطين صورة للشيخ المحسوب على الإخوان المسلمين، عبد المجيد الزنداني، في شبابه.
ويظهر عبد المجيد الزنداني في الصورة وهو في العقد الثاني من عمره.
وولد عبدالمجيد الزنداني في قرية الظهبي في مديرية الشعر من محافظة اب إحدى محافظات الجمهورية اليمنية في عام 1942م، ولكن أصله من منطقة "زندان" في مديرية أرحب في محافظة صنعاء وينتمي لقبيلة أرحب.
و تلقى التعليم الأولي في الكتاب - إبان الحكم الإمامي في اليمن - ثم في عدن وأكمل الدراسة النظامية فيها.
وأدرجت الخزانة الأمريكية اسم الزنداني على لائحة الداعمين للإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر أقدم صورة للشيخ الزنداني المتهم أمريكيا بدعم الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.