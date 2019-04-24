انفوجراف.. حضرموت تحتفل بمناسبة عظيمة راسخة في الذاكرة

تحتفل حضرموت، اليوم الأربعاء، بالذكرى الثالثة لتحرير مديريات الساحل. وبحسب انفوجراف نشره إعلام المحافظة - يعيد نشره "الخليج 365"- "قال محافظ حضرموت إن الاحتفال بذكرى التحرير يحمل دلالات الاعتزاز والإكبار لملحمة التحرير من أجل الحرية". ووفق الانفوجراف، مناسبة عظيمة ستظل راسخة في الذاكرة التاريخية الوطنية واستحضار الناشئة والأجيال الجديدة لدلالاتها ومعانيها العميقة. وسيتهد عرض عسكري مهيب من ألوية قوات المنطقة العسكرية الثانية والأمن يبرز التطور الذي شهدته المؤسستين الأمنية والعسكرية.

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