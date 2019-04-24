خبير: التحالف صمام أمان لمواجهة التمدد الإيراني باليمن

أكد الخبير والمحلل السياسي البحريني يوسف الهرمي دور التحالف الاستراتيجي والأمني في وأد ممارسات الميليشيات الحوثية، والتي تحاول العبث بمقدرات اليمن، وخطف هويته العربية.

وقال إن التحالف العربي يمثل صمام أمان في مواجهة التمدد الإيراني في اليمن.

وأوضح الهرمي في نشرته صحيفة «البيان» الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - من العاصمة البحرينية المنامة أنه لولا الدور الإماراتي السعودي في قيادة التحالف العربي وإعادة الأمل والشرعية لليمن الشقيق، ولولا السياسات الحكيمة لهذين البلدين الكبيرين، ومواجهتهما للأنشطة الإيرانية، والتي تستهدف النيل من وحدة اليمنيين، ومن مقدرات الشعب ومكتسباته، لغرق اليمن في المستنقع الإيراني.

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جهود

وأضاف «تعكس الجهود الدبلوماسية الناجحة لدول التحالف، بموازاة مواصلة الحوار مع جميع القوى السياسية للوصول إلى الحكومة المدنية الشرعية التي تمثل إرادة الشعب، وتعكس تطلعاته، نجاحاً باهراً للسعودية والإمارات».

وتابع الهرمي إن «الانتصارات التي يحققها التحالف العربي، وبقية القوى اليمنية بمواجهة الحوثي، توازيها القرارات الأممية والدولية الضاغطة والمتصاعدة على إيران، وعلى الميليشيات الانقلابية، والتي أثبتت بممارساتها الوحشية، أنها عصابات خارجة عن القانون، تشكل كلها بوادر إيجابية ستتخطى كل محاولات العرقلة لحسم الحرب، وإعادة الشرعية لموضعها الصحيح».