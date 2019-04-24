البحسني في ذكرى التحرير: هذه المناسبة تحمل دلالات لملحمة من أجل الحرية والاستقلال

دشنت اليوم الأربعاء 24 إبريل، 2019 رسميا فعاليات العرض العسكري والحفل الخطابي والكرنفالي بمناسبة الذكرى الـ3 لتحرير ساحل حضرموت من عناصر التطرف والإرهاب.

وجاء ذلك بحضور محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، ووكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، وعدد من القيادات العسكرية والشخصيات المهمة، وتعكس هذه الفعاليات افتخار واعتزاز حضرموت بأبنائها الذين نجحوا في تحرير مديريات الساحل في الـ 24 من ابريل عام 2016م ، وقدّموا أرواحهم ودمائهم في سبيل العزة والكرامة وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع حضرموت، بقيادة المحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية، وبإسناد ودعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة .

وشاركت في هذا العرض المهيب وحدات مختلفة من ألوية قوات المنطقة العسكرية الثانية والأمن، قدموا فيها مهارات قتالية امتزجت بالخفة والرشاقة، ليعكس بشكل إيجابي التطور الذي شهدته المؤسستين العسكرية والأمنية ومستوى الجاهزية والتحديث، الأمر الذي أسهم في بسط الأمن والاستقرار والسكينة العامة .

وقال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، في كلمة له إن الإحتفال بذكرى تحرير المكلا ومديريات ساحل حضرموت في الـ 24 من إبريل يحمل بكل مظاهر الاعتزاز والإكبار ، دلالات لملحمة التحرير من أجل الحرية والاستقلال وبسط الأمن والاستقرار على تراب حضرموت.

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وأضاف السيد المحافظ في سياق كلمته، أن ذكرى تحرير ساحل حضرموت من العناصر الإرهابية؛ لمناسبة عظيمة ستظل راسخة في الذاكرة التاريخية الوطنية، واستحضار الناشئة والأجيال الجديدة لدلالاتها ولمعانيها العميقة وأبعادها الوطنية التي جسّدت تضحيات قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية وقوة التحام أبناء حضرموت دفاعاً عن الحرية .

وفي ختام كلمته، أعرب محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية عن شكره لدعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومساندتهم لتحقيق التحرير ومواصلة الدعم للمحافظة وللوطن بشكل عام .

وستشهد محافظة حضرموت بهذه المناسبة ، افتتاح ووضع حجر الأساس للعديد من المشاريع ومنها النصب التذكاري الذي جاء تشييده عرفاناً بتضحيات شهداء حضرموت المنتسبين للنخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية والذين استشهدوا من أجل التحرير ، وتتصدّر النصب التذكاري عبارة تؤكد الوفاء للشهداء : "استقرارنا ثمرة دماؤكم" .

ومن ضمن المشروعات التي سيتم تدشينها في هذا الحدث التاريخي افتتاح جسر المعابر بمديرية حجر الذي يمثّل أهمية كبيرة لأبناء المديرية الذين ظلوا يعانون لسنوات طويلة بانتظار انجاز هذا المشروع الحيوي المهم، بالإضافة الى مشاريع استراتيجية وحيوية أخرى .