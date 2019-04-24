شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الضالع يهدد بالاستقالة لهذا السبب ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة مقربة من محافظ الضالع اللواء الركن علي مقبل انه هدد بالاستقالة اثناء لقائة الاخير مع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك . وقالت المصادر ان السبب عدم تقديم اي دعم يذكر لجبهات الضالع المشتعلة واكتفاء الشرعية بالتفرج .

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