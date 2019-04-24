شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : انزال مظلي للتحالف ينقذ الجيش الوطني ويدفع الحوثيين للفرار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية بأن طيران التحالف العربي نفذ قبل قليل عملية إنزال مظلي لإمداد قوات المقاومة المشتركة في الحشأ . وأوضحت المصادر بأن مقاتلات التحالف شنت غارات مكثفة استهدفت تمركز للمليشيات الانقلابية وسط مدينة الحشأ وهو ما دفع بالمليشيات إلى الهروب الجماعي من المواقع التي كانت تتحصن فيها . وطبقا للمصادر فقد رافق قصف الطيران تقدم كبير للمقاومة المشتركة .

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