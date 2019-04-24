شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح رسمي لنقيب الفنانين المصريين بشأن ”إعلان وفاة النجم الكبير عادل إمام”..! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت العديد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، روجت لوفاة “الزعيم” عادل إمام، حيث انتشرت في بداية الأمر عبر صفحات الفيس بوك وانتقلت خلال وقت قصير إلى عدد كبير من المواقع “الصفراء”.

من جهته، أشار نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي إلى أن شائعة وفاة الفنان عادل إمام، “مغرضة ومتكررة”، خاصة مع تكرارها قرابة الـ 5 مرات خلال العام الجاري فقط. من جهة أخرى، فإن حالة من الغموض تسيطر على كواليس مسلسل "فلانتينو" بطولة الزعيم عادل إمام،

حيث ترددت خلال الساعات الماضية أنباء تؤكد توقف تصوير المسلسل نهائيا وخروجه من سباق رمضان المقبل.

وبذلك يكون "الزعيم" خارج موسم رمضان؛ لأول مرة بعد حفاظه على الوجود على مدى 7 سنوات بشكل متواصل.



وبحسب موقع "التحرير" المصري فقد نقلت مصادر من داخل المسلسل، بأن هناك أزمة كبرى تواجه المسلسل، لخلافات إنتاجية بين الشركة المنتجة "ماجنوم" المملوكة للمنتج هشام تحسين والمخرج رامي إمام وشركة "إعلام المصريين" التي يرأسها المنتج تامر مرسي، الحاصلة على حقوق عرض المسلسل فى رمضان 2019 على قنواتها الفضائية.

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ويبدو أن الأخبار التي خرجت عن توقف تصوير المسلسل فى بداية مارس الجاري، بسبب تعرض الزعيم عادل إمام لوعكة صحية، وتم نفيها بشدة من قبل مخرج العمل رامي إمام والمنتج هشام تحسين، كانت بداية اشتعال الأزمة بين "ماجنوم" وتامر مرسي.

وكانت هناك محاولات لحل الأزمة ولكن يبدو أنهم لم يستطيعوا احتواءها، لتنتشر أخبار عن خروج عادل إمام من المنافسة في رمضان القادم، وأن المسلسل سوف يعرض بعد انتهاء تصويره في خارج الموسم الرمضاني.

