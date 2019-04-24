شكرا لقرائتكم خبر عن بيان هام صادر عن مقاومة الضالع للمتحوثين والمتعاونين مع المليشيات في جبهات مريس ودمت "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت المقاومة في محافظة الضالع بيانا هاما وجهته إلى جميع ابناء وأهالي مناطق خطوط وقواعد الأشتباك في جبهات دمت ومريس والمتعاونين مع الحوثي. نسخة البيان والتنبيه الهام كما ورد: تنبيه هام الى ابناء وأهالي مناطق خطوط وقواعد الأشتباك.. الحرب فرضت علينا لزامآ وواجبنا الوطني والديني هو حماية مواطنينا ومصالحهم وهذا يزيدنا عزة ورفعه.. Advertisements فقد رأينا خلال الأيام الاخيرة بجبهات مناطق العود ان العدو الحوثي يلجئ الى منازل المواطنين لتنفيذ عملياته الهجومية ضد افراد وكتائب الحزام والمقاومة وهذا ماسيكلف ساكني تلك المناطق الكثير والكثير بقبولهم ان تصبح منازلهم الى متارس يتمترس فيها العدو ومن هنا وجب التنبيه الى انه في حال وجود مقاتلين في منازل المواطنين على المواطنين اخلاء مسؤلياتهم إما بإبلاغ ابطال الحزام والمقاومه او بمواجهة هؤلاء البغاة المعتدين ومنعهم من التغلغل في أماكن سكنهم وبالقرب من منازلهم او إعتلاء اسطح مبانيهم لأننا سنكون في حالة دفاعيه وسنرد على مصادر النيران ونعتبرها هدف سائغ لقواتنا ولمقاتلات التحالف العربي حسب قواعد الاشتباك.. نعتبر كل من يقدم تسهيلات للعدو عدوا لمقاتلينا ومقاومتنا وسنتعامل معه وفق القوانين العسكرية وقواعد الاشتباك.. نتمنى ان يعي المواطنين حجم المسؤلية الملقاة على عاتقهم برفض الوجود الحوثي ومقارعته ومحاربة عناصره ودعاة التحوث والتشيع التي تستهدف أغلى مافي الوجود وهو الدين والعرض وحرف الناس عن ملتهم السمحاء وشرعة ربهم ومنهاجه القويم وسنة رسوله..

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