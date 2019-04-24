شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يوقع مجزرة مروعة بحق الحوثيين في الضالع قبل قليل بينها القائد "ابو العز" وكل من كان في الاجتماع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر ميدانية مطلعة ان مليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية تعرضت خلال الساعة الأولى من فجر اليوم الأربعاء لمجزرة مروعة جراء غارات لطيران التحالف العربي استهدفت اجتماع للمليشيات جنوب مدينة دمت بمحافظة الضالع. وقالت مصادر "يمن الغد" أن من بين قتلى المليشيات القيادي #الحوثي البارز والمكنى "ابو العز" المسئول على مايسمى "الامن الوقائي" وكذلك مسئول العبوات القيادي "ابو خرز" مع عدد كبير من العناصر الإرهابية الحوثية". وأوضحت المصادر "ان القيادي الحوثي المكنى "ابو العز" قائد الامن الوقائي التابع للمليشيات لقي مصرعة بغارة جوية للتحالف، عندما كان في اجتماع ويلقي محاضرة على أتباعة جوار محطة الفردوس في دمت". Advertisements واكدت المصادر ان اتباع القائد الحوثي الصريح ” ابو العز ” كانوا اكثر من عشرة أطقم وسقطوا جميعا بين قتيل وجريح.

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