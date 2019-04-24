شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري غير معلن بتعيين إخواني وصديق لأبو علي الحاكم بمنصب عسكري رفيع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، قراراً عسكرياً بتعيين جديد لمسؤول في السلك العسكري.

وبحسب وثيقة متداولة، فإن القرار الصادر بتأريخ 3 من الشهر الجاري وحمل رقم (53) للعام 2019م، قضى بتعيين (مجاهد قايد حزام الغليسي) أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة.

وقضت المادة الثانية منه بالعمل من تأريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

Advertisements

يشــــار إلى أن الغليسي كان مسؤولًا على منفذ الوديعة ، حيث يشكو من تسلطه المغتربون والمسافرون عبر المنفذ البري الوحيد الذي يربط اليمن بالمملكة العربية السعودية ، كما يعد الغليسي من قيادات الإخوان المسلمين ومن الأصدقاء المقربين للقيادي الحوثي ابو علي الحاكم وظهر في أكثر من مناسبة بجانبه .

وحصلت "الأمناء" على رسالة من قائد المنطقة اللواء الركن هاشم الأحمر يرحب فيه بالغليسي ويبارك التعيين من الرئيس هادي خلفا للعميد الركن منصور ثوابة.