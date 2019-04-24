شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يعد مخطط وسيناريو خطير لاسقاط قاعدة العند الجوية بطريقة مفاجأة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - حذر قائد كتيبة النخبة محور العند المقدم/ أحمد محمد بامدحن، من مخطط خطير وسيناريو حوثي إيراني لإسقاط محور العند بشكل مفاجئ وإرباك القوات العسكرية والمقاومة الجنوبية وقطع خطوط الإمداد للقوات المقاتلة والمعززة للجبهات مريس الضالع والعريافع.

وقال القائد بامدحن، في تصريح صحفي ان مايحدث بجبهة مريس الضالع والعر يافع تمويه ولفت أنظار من أجل سحب المقاتلين الى جبهات بعيدة ومن ثم سيتم تنفيذ هجوم قوي ومباغت من جبهه كرش للسيطرة على محور العند وقطع الطريق على القوات التي طلعت لتعزيز جبهه مريس الضالع والعر يافع.

وأضاف، أنه بعد السيطرة على محور العند سوف تصبح الطرق مفتوحة لهم باتجاة العاصمة عدن وسط اضطراب وارتباك لقواتنا نتيجة السقوط المفاجئ لمحور العند.

وختم تصريحه قائلًا: من قطاع كتيبة النخبة محور العند نرسل نداء وإستغاثة للقيادة المنطقةالعسكرية الرابعة هناك مخطط وسيناريو خطير لاسقاط محور وقاعدة العند بيد قوات ومليشيات الحوثي الإيرانيةلإرباك المشهد ومسرح العمليات العسكريه في المناطق الجنوبيه المحررة.