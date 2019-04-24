تحشيدات عسكرية للجيش والمقاومة بالحشاء وغارات لطيران التحالف في دمت والعود

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عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" : فوزي المريسي اعلن مصدر عسكري بالجيش الوطني عن مصرع القيادي الحوثي المكنى ابو العز في غارة لمقاتلات التحالف استهدفت تجمع للمليشيات يتكون من قرابة عشرون طقم للمليشيات جوار محطة الفردوس بالمدخل الجنوبي لمدينة دمت واوضح المصدر ان ابو العز وهو مسؤول الامن الوقائي للمليشيات بالضالع كان يلقي محاضرة للمليشيات التي استقدموها لتعزيز جبهاتهم بمريس والعود

ياتي هذا في وقت تدور فيه اعنف المواجهات بجبهة الحشاء حيث تمكنت المليشيات من السيطرة هناك على خط الزقماء فيما تشهد المديرية توافد كبير من مختلف وحدات الجيش والمقاومة بالضالع لاستعادة الزقماء ودحر المليشيات من اطراف الحشاء

وتشهد مريس والعود مواجهات متقطعة في الاثناء بعد احباط هجوم حوثي في فجر الامس على موقع القهرة شمال مريس وقتل العديد من عناصر المليشيات خلال المعارك

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