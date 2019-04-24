شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الرقابية لحماية المستهلك تنفذ النزول الميداني الثاني للمحلات التجارية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صنعاء - ماجد واصل

نفذت اليوم ، اللجان الرقابية للحملة الوطنية الرمضانية لحماية المستهلك ثاني نزولاتها الميدانية لحملة الرقابة والتفتيش على محلات بيع السلع الغذائية وضبط المخالفين بالعاصمة صنعاء.



اطلع وكيل قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة بسام الغرباني اليوم على سير اعمال لجان الحملة الوطنية الرمضانية لحماية المستهلك.



وتفقد الوكيل الغرباني ومدير عام مكتب الصناعة بامانة العاصمة خالد الخولاني عدد من مديريات الأمانة للاطلاع على عمليات الرقابة والتفتيش التي نفذتها اللجان وشملت عدد المخابز والافران ومحال بيع الدجاج واللحوم و المحال التجارية في مديريات شعوب وازال بني الحارث والثورة.



واشار وكيل وزارة الصناعة والتجارة إلى انه تم اليوم التعقيب على ١٨ منشأة تجارية واغلاق ثلاثة افران غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية والاشادة بثلاثة افران اخرى ملتزمة بالاسعار والاوزان.

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وحث الوكيل الغرباني مدراء المديريات على ضرورة متابعة اللجان الفرعية والتأكد من التزامها بالتفتيش على المحال والمراكز التجارية مسالخ الدجاج واللحوم والافران للتأكد من التزامها بالاشراطات الصحية والاسعار الرسمية وضبط كل المخالفين وفقا للاجراءات القانونية.



من جانبه اوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة انه تم اليوم التعقيب والاشراف على اللجان الفرعية في عدد من مديريات امانة العاصمة وحثها على بذل المزيد من الجهد من اجل انجاح فعاليات الحملة وضبط جميع المخالفات.

واصحاب المنشآت التجارية الى ضرورة الالتزام بكافة التعاميم الصادرة من وزارة الصناعة وامانة العاصمة التى ترمى الى تخفيف الاعباء الاقتصادية على المواطنين لا سيما مع حلول شهر رمضان المبارك.. مؤكدين المضي في تنفيذ فعاليات الحملة والعمل على انجاحها حتى يلمس المواطن الاثر الايجابي للحملة على ارض الواقع.

وتواصل اللجان الرقابية للحملة أعمال الرقابة والتفتيش والتي تم خلالها يتم التأكد من توفر السلع الغذائية ومدى التزام التجار بالبيع وفقا لقوائم الأسعار الرسمية وكذا مدى التزام الأفران والمخابز بالبيع وفقا للأسعار والأوزان المعتمدة.



وطالبت اللجان الرقابية من الأخوة المواطنين الى التفاعل مع الاجهزة الرسمية وسرعة الابلاغ عن المخالفات الى مراكز المديريات او عمليات وزارة الصناعة على الرقم ١٧٤.