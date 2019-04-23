مشادات كلامية تتسبب بمقتل تربوي يعمل سائقا لأحد باصات الأجرة بمدينة "إب"

قتل، اليوم الثلاثاء، معلم يمني، اضطرته الظروف المعيشية للعمل كسائق لأحد باصات الأجرة، في محافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن المعلم التربوي، مجيب دحان الشرماني، 40 عاما، من أبناء مديرية بعدان، شرق مدينة إب، قتل على يد شخص يدعى (صالح الوجيه)، أمام مبنى محافظة إب، وسط المدينة.

وبحسب المصادر، فإن سبب القتل هو الإزدحام المروري، الذي تعيشه المدينة، والذي أدى الى نشوب معركة كلامية بينهما، قبل أن يقوم الوجيه بتوجيه سلاحه في صدر المعلم الشرماني، والذي فارق الحياة على الفور، فيما تم إلقاء القبض على القاتل.

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على صعيد متصل، أفاد ناشطون في مدينة إب، بمقتل مدني أخر، مساء اليوم، أمام سوق جرعان، وسط مدينة إب..

ولم يتم الحصول على معلومات اضافية حول هذه الحادثة الثانية حتى كتابة هذا الخبر.

وتشهد محافظة إب، انفلاتا أمنيا كبيرا، وذلك في ظل سيطرة المليشيات الحوثيها عليها منذ أكتوبر 2014.