حضرموت: المحكمة الجزائية تؤيد حكما سابقا ببراءة خمسة معتقلين

أيدت المحكمة الاستئنافية الجزائية المتخصصة بحضرموت، اليوم الثلاثاء، حكما سابقا ببراءة خمسة أشخاص معتقلين في المكلا.

وكانت المحكمة الابتدائية المتخصصة، قد أصدرت في 22 نوفمبر من العام الماضي حكما قضايا ببراءة"عادل علي خنبري، ومحمد أحمد الكسادي، وسعيد فريد الكثيري، وأشرف عوض مخرج، وسالم يسلم محيمدان".

وقال مصدر مطلع لـ"يمن شباب نت"، إنه تم استئناف محاكمة الخمسة المعتقلين الأسبوع الماضي.

وأوضح بأنه تم النطق بالحكم اليوم الثلاثاء، وقضى بتأييد حكم الابتدائية ببراءتهم والإفراج عنهم.

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ولفت إلى أنه يجري حالياً في المحكمة الابتدائية المتخصصة، محاكمة ما يقارب الـ "60 معتقلا"، في المكلا، موزعين على "6 دفعات".

وكانت قوات مدعومة من الإمارات قد اعتقلت العشرات من المواطنين بينهم سياسيين وناشطين، بتهم تتعلق بالإرهاب، وزجت بهم في سجون سرية، قبل أن يتم نقلهم إلى السجون التابعة للسلطات المحلية بالمحافظة.

يُشار إلى أن السلطات بمدينة المكلا، أطلقت سراح عدد من المعتقلين، في نهاية مارس الماضي، بعد ثبوت وصدور قرارات ببراءتهم من النيابة، دون أي تهمة موجهة لهم من سابق.

