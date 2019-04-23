ميلشيات الحوثي تهرب سجيناً متهماً بقتل فتاتين في محافظة إب



هربت مليشيا الحوثي، سجينا متهما بالقتل، من السجن المركزي بمدينة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر مقربة من أسرة ضحايا السجين المهرب، إن مليشيا الحوثي الانقلابية سهلت تهريب السجين "سلطان القحطاني" أثناء نقله للمستشفى، بعد عقد صفقة معه تقضي بتهريبه مقابل الدفع به إلى إحدى الجبهات للقتال في صفوفها.

وكان السجين المهرب، قد أودع في السجن المركزي، على خلفية اتهامه بقتل الفتاتين "نهلة حمادي علي" و"جميلة حمادي علي" في نوفمبر الماضي، بالمدينة القديمة.

وتأتي عملية تهريب السجين القحطاني بعد يومين من تهريب سجين وتصفية ? آخرين، في عملية مستمرة حيث سبق وأن أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة إب على تهريب عدد من السجناء المتهمين بقضايا و آخرين صدرت ضدهم أحكام الإعدام وتم الزج بهم في جبهات القتال الحوثية .

