شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي يمني يفاجئ الجميع و يكشف السبب الحقيقي لهروب أعضاء البرلمان من سيئون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طرح السياسي اليمني وزير الثقافة السابق خالد الرويشان عددا من التساؤلات حول مغادرة أعضاء البرلمان من سيئون بعد عودة انعقاد الجلسات غير الاعتيادية بقرار جمهوري من الرئيس عبدربه منصور هادي في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

وتساءل خالد الرويشان في منشور له على حسابه بموقع الفيس بوك قائلا:" لماذا غادرتم سيئون يا مجلس النواب؟ هذه بلادكم! وأضاف :"أم أنكم خشيتم أن تصابوا كما الشعب بالكوليرا ... أو بالجدري؟".