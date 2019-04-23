الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

"الخليج 365" ينشر آخر تحديثات لأسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" ينشر آخر تحديثات لأسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديثات لأسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019

 

 

 

      صنعاء

 

العملة

بيع

شراء

دولار امريكي

522 515

ريال سعودي

138 137

يورو

583 574

جنيه استرليني

673

664

درهم اماراتي

144

140

رمبي صيني

73

72

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

       عدن

 

العملة

بيع

شراء

دولار امريكي

525

515

ريال سعودي

137

136

يورو

583

573

جنيه استرليني

672

662

درهم إماراتي

142

140

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الخليج 365" ينشر آخر تحديثات لأسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا