شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" ينشر آخر تحديثات لأسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديثات لأسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 صنعاء العملة بيع شراء دولار امريكي 522 515 ريال سعودي 138 137 يورو 583 574 جنيه استرليني 673 664 درهم اماراتي 144 140 رمبي صيني 73 72 Advertisements عدن العملة بيع شراء دولار امريكي 525 515 ريال سعودي 137 136 يورو 583 573 جنيه استرليني 672 662 درهم إماراتي 142 140

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