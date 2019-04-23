شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" ينشر آخر تحديثات لأسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديثات لأسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019
صنعاء
|
العملة
|
بيع
|
شراء
|
دولار امريكي
|522
|515
|
ريال سعودي
|138
|137
|
يورو
|583
|574
|
جنيه استرليني
|
673
|664
|
درهم اماراتي
|144
|
140
|
رمبي صيني
|
73
|72
عدن
|
العملة
|
بيع
|
شراء
|
دولار امريكي
|525
|
515
|
ريال سعودي
|137
|
136
|
يورو
|583
|
573
|
جنيه استرليني
|672
|
662
|
درهم إماراتي
|
142
|
140
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