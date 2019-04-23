شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن.. بشرى سارة لأبناء عدن.. صدور قرار جمهوري جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدور قرار جمهوري نص القرار

أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قرارا جمهوريا بتعيين

العميد / فؤاد سعد احمد بن حمدين مدير عام مكتب رئيس مصلحه الهجرة والجوازات في،العاصمة الموقته عدن وترقيته الي رتبه عميد

العميد فواد سعد احمد السقطري، خريج كلية الشرطة الدفعة ٣٥ وحاصل على شهادة بكالوريوس علوم شرطية وقانونية كما حصل على دبلوم دراسات عليا من القاهرة عام ٢٠١٣ وعمل مديرآ عامآ لجوازات محافظة ارخبيل سقطرى لمدة ١٣ عام ومساعدآ لمدير عام الامن لشؤن الامن والشرطة بسقطرى وحاليآ مديرآ عامآ لمكتب رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالعاصمة المؤقتة عدن

نقلت مصادر مؤكدة لموقع هنا عدن عن صدور قرارات اخرى بينها قرار اقالة

اللواء محمد عبدالقادر الرملي رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالجمهورية

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وأغلقت فروع مصلحة الهجرة والجوازات المعتمدة في مناطق الشرعية أبوابها بوجه الراغبين في الحصول على جوازات سفر، رغم الإقبال الشديد عليها في محافظات عدن ومأرب وتعز وحضرموت.

وقالت مصادر ل إن فروع المصلحة أوقفت إصدار الجوازات لعدم توافر دفاتر من المركز الرئيس للمصلحة في المملكة العربية السعودية.

وتراكمت معاملات المواطنين في فروع المصلحة لتصل في محافظة تعز وحدها إلى أكثر من 50 ألف جواز جاهزة للطبع، لكن بسبب عدم توافر دفاتر الجوازات لم يتم طباعتها.