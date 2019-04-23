شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يطردون مشرف حوثي اعتدى على مواطن في الحيمة الداخلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن مواطنون في الحيمة الداخلية غرب محافظة صنعاء من طرد مشرف حوثي اعتدى على مواطن إثر اعتراضه على أداء الصرخة وقت صلاة الجمعة.

وأكدت مصادر محلية أن أهالي قرية المحطة بعزلة بني السياغ بمديرية الحيمة طردوا القيادي الحوثي المدعو محمد أحمد أحمد السياغي الملقب "أبو صقر السياغي" بعد اعتدائه على أحد المواطنين.

Advertisements

وأضافت المصادر أن مشرف الحوثي المدعو السياغي اعتدى على المواطن ملاطف عامر بالضرب وشق رأسه، بسبب اعتراضه على أداء الصرخة في صلاة الجمعة.

وأفادت أن هذا الاعتداء يأتي بعد سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي تمارسها المليشيا الحوثية ضد المواطنين في مناطق سيطرتها خصوصا في الحيمة.

يذكر أنه في مارس الفائت قام المدعو ابو صقر السياغي بالابتزاز والنهب واتهام من يخالفه بالعمالة، واتخذ من انتمائه طريقا لتصفية الحسابات مع خصومه، وجعل من نفوذه وسلية للتكسب.