شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : السعودية تفاجئ الجميع باول رد رسمي على مقابلة عبدالملك الحوثي ليلة أمس ..شاهد ماذا قالت؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير ان دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لن تسمح للمليشيات الحوثية بأي عمل عسكري في الجنوب، ووفق لقناة العربية فقد أكد الجبير ان تهور المليشيات ومحاولتها للعودة للسيطرة على محافظات الجنوب مجرد سراب. وتتزامن هذه التصريحات مع مقابلة قالت قناة المسيرة الحوثية إنها أجرتها مع عبدالملك الحوثي، ظهر خلالها مغازلا للرياض وزاعما أن جماعته لا تمثل خطرا على المملكة العربية السعودية. وفي السياق ذاته نقلت قناة العربية الإخبارية عن مصادر ميدانية مقتل قيادي حوثي في منطقة العَوْد بالضالع. وقتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي، بينهم القيادي العقيد ناصر حسن الأقرع، بقصف لطائرات التحالف، ومواجهات مع الجيش اليمني والمقاومة بمناطق (العَوْد) و(الحُشاء) شمال غربي محافظة الضالع وسط اليمن.

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