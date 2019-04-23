الحكومة توجه المالية باعتماد موازنة إضافية لمستشفى سيئون ومكتب الصحة بحضرموت

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وزارة المالية باعتماد نفقات تشغيل استثنائية شهريا لهيئة مستشفى

سيئون العام، وبصورة عاجلة، للايفاء بالتزاماته في تلبية الاحتياجات المتزايدة لاعداد المرضى المترددين على

المستشفى بما فيهم النازحين وجرحى الجيش الوطني، إضافة إلى زيادة الموازنة التشغيلية لمكتب الصحة في

الوادي والصحراء.

وطبقا لوكالة "سبأ" وجه رئيس الوزراء، وزير الصحة العامة والسكان، برفع مقترحات عملية لرفع الموازنات التشغيلية للمراكز التخصصية والمعهد الصحي بحضرموت الوادي والصحراء، وهي (مركزي اليسر لغسيل الكلى- سيؤن والقطن ومركز العلاج الطبيعي ومركز الأورام السرطانية والمركز الوطني لنقل الدم والمركز الوطني للمختبرات المركزية)، بما يمكنها من استمرار تقديم خدماتها المجانية للمرضى.

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وشدد على ضرورة البحث عن مصدر تمويل لمشروع خدمات الطوارئ وإسعاف الطرق السريعة حضرموت الوادي، وخاصة طريق ثمود الدولي وطريق الوديعة العبر لتخفيض عدد الوفيات والتقليل من مضاعفات الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق السريعة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، وعدد من قيادات السلطة المحلية والتنفيذية، حيث تم استعراض الاحتياجات الضرورية والعاجلة لمديريات وادي وصحراء حضرموت، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع والخدمات الأساسية وأولوياتها، على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية باعتماد 5 مليار ريال للمشاريع الضرورية في وادي وصحراء حضرموت.

كما وجه الدكتور معين عبدالملك، وزارتي الكهرباء، والتخطيط والتعاون الدولي بسرعة استكمال الدراسات والبحث عن تمويل لتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي بمحطة الكهرباء الغازية 75 ميجا بوادي حضرموت لتقليل الفاقد، وخطط زيادة الطاقة المنتجة وإنهاء معاناة المواطنين بتخفيف انقطاعات التيار الكهربائي، مؤكدا على وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والاشغال العامة الطرق استكمال الدراسات الخاصة بمشروع الطريق الصحراوي الدولي (ثمود، القف، حجر الصيعر، زمخ ومنوخ) بطول 360 كم، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وأكد رئيس الوزراء على قيادة السلطة المحلية في وادي وصحراء حضرموت، على اعتماد المشاريع الملحة وفقا للأولويات العاجلة، وخاصة في الجوانب المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية، بما في ذلك المجالات الصحية والتعليمية والكهرباء والمياة، لافتا الى دعم الحكومة المستمر لقيادة السلطة المحلية للاضطلاع بمهامها وتنفيذ جملة من الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل السلطات المحلية.

وقدمت قيادة السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت، تقريرا عن مستوى ادائها والصعوبات التي تواجهها، والمقترحات الكفيلة بتجاوزها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة.