"طفرة عدنية" مبادرة شبابية لتزيين شوارع عدن

انطلقت حملة شبابية تحت عنوان طفرة عدنية، اليوم لعرض تزيين شوارع المدينة واخراجها بمظهر لائق. وقام الشباب بعمل أشارات مرورية في طرقات عديدة بعدن. وقال القائمون على المبادرة أنها تطوعية وتهدف لإعادة عدن لمكانتها الطبيعية. وأكدوا ان مبادرتهم مستقلى وتنبع من حبهم لمدينة عدن. ولقيت المبادرة استحسان كبير من أهالي مدينة عدن.

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