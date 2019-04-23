تحسين سبل العيش يختتم دورات تمكين الشباب في تريم بوادي حضرموت

شهدت مديرية تريم بوادي حضرموت اليوم الثلاثاء اختتام الدورات المهنية لتمكين الشباب بمشروع تحسين سبل العيش الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية BCHR.
واستهدفت الدورات 45 شاباً من مختلف مناطق مديرية تريم، حيث تلقى المشاركون فيها برامج تدريبية ومهنية مكثفة في فن صناعة الجبس والديكور ودورة لف المحركات، ودورة التمديدات الكهربائية ، ودورة صيانة الدراجات النارية.
وقال منسق المشروع بوادي حضرموت المهندس لطفي سهيل إن البرنامج استمر لمدة 45 يوماً ، تلقى فيه المتدربون مهارات في مجالات مختلفة ، مشيراً إلى أن المشروع حرص على التعاقد مع مدربين أكفاء وذوي خبرة ، الأمر الذي انعكس على أداء الشباب واكتسابهم مهارات جديدة تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل.
وأشاد سهيل بدور معهد التفوق للتدريب والتأهيل في تنفيذ البرنامج وفق المعايير المطلوبة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع تحسين سبل العيش قد اختتم في فبراير الماضي دورات معيلات الأسر ودورات تحسين سبل العيش الزراعي بوادي حضرموت .
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