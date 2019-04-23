البرلمان اليمني يواصل تكثيف لقاءاته مع البعثات الدبلوماسية

يواصل البرلمان اليمني تكثيف لقاءاته مع البعثات الدبلوماسية حيث التقى اليوم البركاني ورئاسة مجلس النواب السفير الصيني.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن تقدير اليمن للدور الصيني المساند لليمن وموقفها الداعم لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

فيما أكد السفير الصيني موقف ووحدة مجلس الامن من اجل تنفيذ القرارات الأممية وخاصة القرار 2216 واتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة.

وعبر عن استعداد الصين لدعم مجلس النواب في المجال الفني والتقني.. مشيرا الى المساعدات الاغاثية التي قدمتها الصين لليمن .. مؤكدا حرص بلاده على وحدة واستقرار اليمن.

وفي سياق متصل التقت رئاسة البرلمان سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل إرون لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن.

ونوه رئيس المجلس بالدور الكبير التي تقوم به المملكة المتحدة وحرصها على تنفيذ القرارات الأممية والاتفاقات وآخرها اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة.

Advertisements

‏

وتطرق الى ‏الإجراءات التعسفية التي قامت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية مؤخرًا من مطالبات قضائية بمصادرة ممتلكات النواب ‏الذين حضروا اجتماع المجلس بسيئون والاستيلاء على منازل ‏وممتلكات اخرين واعتقال أقاربهم والذي يعد مخالف لكل القيم والأخلاق.

ولفت البركاني الى تفاقم المأساة الإنسانية بسبب استمرار الانقلاب الحوثي وعدم الاستجابة لخيارات السلام..مؤكداً أن مجلس النواب سيعمل بكل جهد على انهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء المعاناة الإنسانية ‏ودعم أي حلول سياسية لإحلال السلام والاهتمام بالقضايا المرتبطة بحياة المواطنين والقيام بدوره التشريعي والرقابي.

واكد عدم جدية ميليشيا الحوثي بالتعاطي مع عملية السلام وان عدم تنفيذ اتفاق الحديدة دليل واضح على ذلك وان اي محاولات او حديث عن تسوية بدون اتفاق الحديدة لن يكون مجدياً ولا منطقياً وانما يطيل أمد الحرب ويضاعف من معاناة اليمنيين.

واعرب رئيس مجلس النواب عن أمله في أن يسفر لقاء الرباعية المزمع عقده في لندن بنتائج ايجابية ومواقف صارمة تلزم الحوثين بتنفيذ الاتفاقات والانصياع للسلام وفقا للمرجعيات الثلاث.

وكان سفير المملكة المتحدة اكد على المسئولية التاريخية لمجلس النواب ‏أمام الشعب .. مشيرا الى اهمية التعاون بين مجلس النواب ومجلس العموم البريطاني وان بلاده ستقدم التسهيلات لإنجاح الجهود المبذولة لإحلال السلام ‏واتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.