التحالف يدمر رتلا عسكريا للمليشيا في كتاف شرق صعدة

دمر طيران التحالف رتلا عسكريا في كتاف شرق صعدة يتكون من 9 عربات عسكرية. وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف العربي تمكنت خلال الــ24 ساعة الماضية من استهداف وتدمير 9 عربات عسكرية تابعة للمليشيات الحوثية الإيرانية. ووفق المصادر، فإن العشرات من العناصر الإرهابية الحوثية قتلوا خلال عمليات متفرقة في مديرية كتاف بمحافظة صعدة. وتأتي هذه العمليات النوعية بعد كسر هجوم واسع وكبير للمليشيات خلال اليومين الماضيين لمواقع القوات الحكومية بالقرب من مركز المديرية والتي تكبدت فيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري.

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