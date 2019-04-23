شركة النفط تعلن انتهاء أزمة الديزل بعد أزمة حادة خلقتها مليشيا الحوثي

أعلنت شركة النفط اليوم في صنعاء عن انتهاء ازمة الديزل في صنعاء وكافة المحافظات غير المحررة. وقالت الشركة انه سيتم النزول الميداني للإطمئنان على الوضع التمويني في امانة العاصمة ومحافظة صنعاء. وكانت مليشيا الحوثي الارهابية قد خلقت ازمة حادة في المشتقات النفطية باحتجازها ناقلات النفط في مداخل صنعاء وذلك للضغط على المجتمع الدولي والبنك المركزي للسماح لهم بإدخال سفن بأسماء مزوره .

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