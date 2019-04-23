العميد الحالمي يدعو الجميع لنبذ الخلافات والتوجه نحو دحر المليشيا في العود

قال قائد اللواء الخامس قوات خاصة العميد عبده احمد الحالمي أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تخوض معركة ومواجهات شرسة وضارية في منطقة العود غربي محافظة الضالع.

ونقل موقع الجيش عن العميد الحالمي قوله "إن قوات الجيش والمقاومة شنت هجمات مضادة في قطاعات حمك، وعزاب، استعادت العديد من المواقع والمناطق، منها منطقة بيت الشرجي بقطاع عزاب ، بالإضافة الى استعادة سلسلة جبلية في جبهة حمك، ومواقع العرايف بقرين الفهد والمطل على معسكر حلم غرب جبهة حمك بمنطقة العود".

وأوضح الحالمي أن قوات الجيش والمقاومة تكبد المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الارواح والعتاد في جبهة العود رغم ما تمتلكه من ترسانات كبيرة من الاسلحة الثقيلة ، والصواريخ بأنواعها وكذلك السلاح المتوسط.

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ودعا الحالمي الجميع من جيش ومقاومة شعبية بكافة مكوناتها الى شحذ الهمم والتكاتف ورص الصفوف جنبا إلى جنب ونبذ الخلافات، والمكايدات، والتوحد لمواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران العدو المتربص بالوطن.

وأشاد قائد القوات الخاصة بجبهة العود، بدور القوات الأمنية بمحافظة الضالع بقيادة العقيد احمد قايد، الذي يشارك في كل الجبهات هو وأفراده الأبطال، وفي مقدمة صفوف المعركة لمواجهة المليشيا الحوثية الانقلابية.

وتوجه بالشكر الى دول التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وكل من شارك ودعم جبهة حمك بمنطقة العود في مديرية قعطبة.