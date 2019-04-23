تعرف على أهم المنظمات التي تنهب مليارات الدولارات من المساعدات لليمن

تواصل حملة وين الفلوس حراكها الاعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي لكشف المنظمات التي تقوم بنهب مليارات الدولارات باسم مساعدات اليمن. ومن ابرز تلك المنظمات: منظمة_اليونيسف منظمة_الصحة_العالمية برنامج_الغذاء_العالمي هيئة_الإغاثة_الإسلامية منظمة_اطباء_بلا_حدود منظمة_الفاو منظمة_اليونيسكو Advertisements منظمة_الهجرة_الدولية منظمة_السلام_الدولية المؤسسة_الوطنية_للتنمية_والاستجابة_الإنسانية يمن_ثورانتون الصندوق_الاجتماعي_للتنم ية.. منظمة_غوث_وتشغيل_اللاجئين.. منظمة_OXFAM. وقال الناشطون ان هذه ابرز المنظمات التي تأخذ المساعدات اليمنية ولايصل لليمنيين الا القليل.

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