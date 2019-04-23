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قرار واشنطن في تصفير تصدير النفط الايراني فضح الحوثي واخرجه عن صمته

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بعد قرار واشنطن في تصفير انتاج سلطات الملالي في ايران لانتاج وتصدير النفط جعلت من اذرعها في اليمن ممثلة بالحوثيين الخروج عن صمتهم لاطلاق تهديدات بائسة.

وقال السياسي اليمني محمد جميح في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر":" أعلنت واشنطن وقف تمديد إعفاءاتها لمشتري النفط الإيراني، فهددت إيران تهديداً فارغاً بإغلاق مضيق هرمز،.

واضاف:"لكنها أوعزت إلى وكيلها الحوثي، فخرج عبدالملك البارحة يهدد-في تقليد لسيده نصر الله-بوصول صواريخه إلى الرياض وما بعد الرياض!".

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