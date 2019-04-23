شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي جنوبي: لم يتبق من يواجه مليشيات الحوثي إلا هذه القوات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب والسياسي الجنوبي عادل الشبحي انه لم يتبق من يواجه مليشيات الحوثي في الجبهات إلا قوات الأحزمة الأمنية و العمالقة والمقاومة وجميعها قوات جنوبية واضاف الشبحي في تغريدة له على حسابه في تويتر حد تعبيره ان تلك القوات الجنوبية يسميها إعلام الإخوان بالمليشيا لأنها لم تتبع أجنداتهم وتسلم الجبهات للحوثي والمدن المحررة للقاعدة مع أن مايسمونه ب الجيش الوطني نايم وقوامه مئات الآلاف..

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