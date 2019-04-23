شكرا لقرائتكم خبر عن انكشف المستور واتضحت الحقيقة الكاملة.. هؤلاء هم ’’خونة جبهة العود‘‘ الذين انضموا للحوثيين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف قيادي مؤتمري بارز عن الجهة المتورطة في إسقاط جبهة العود. وبرأ القيادي في حزب المؤتمر كامل الخوداني حزب الإصلاح من تهمة التواطؤ مع الحوثيين التي يسوقها خصومه بهدف الكيد السياسي.
وقال الخوداني في تغريدة له على تويتر رصدها "ناس تايمز" : "جالسين نغور ونصيح ونتهم الاصلاح ليل ونهار انه بيسلم المواقع للحوثيين بينما اللي سلم العود وبيحشد للحوثيين وبيقاتل معاهم ليل ونهار هم قيادات ومشائخ المؤتمر بمحافظة اب.
وأضاف : والله ما حتى اصلاحي واحد سلم وحتى اللي بينضموا للحوثي وينشقوا من الشرعيه مؤتمريين والشتايم ليل ونهار للاصلاح.
جالسين نغور ونصيح ونتهم الاصلاح ليل ونهار انه بيسلم المواقع للحوثيين بينما اللي سلم العود وبيحشد للحوثيين وبيقاتل معاهم ليل ونهار هم قيادات ومشائخ المؤتمر بمحافظة اب والله ما حتى اصلاحي واحد سلم وحتى اللي بينظموا للحوثي وينشقوا من الشرعيه مؤتمريين والشتايم ليل ونهار للاصلاح.— كامل الخوداني (@KamelAlkhodani)
جالسين نغور ونصيح ونتهم الاصلاح ليل ونهار انه بيسلم المواقع للحوثيين بينما اللي سلم العود وبيحشد للحوثيين وبيقاتل معاهم ليل ونهار هم قيادات ومشائخ المؤتمر بمحافظة اب والله ما حتى اصلاحي واحد سلم وحتى اللي بينظموا للحوثي وينشقوا من الشرعيه مؤتمريين والشتايم ليل ونهار للاصلاح.— كامل الخوداني (@KamelAlkhodani) April 23, 2019
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