شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هذا القرار الأمريكي الخطير...هجوم عسكري وشيك يستهدف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع كاتب يمني، أن يقوم الحوثيون باستھداف الملاحة في البحر الأحمر، بإيعاز من الحرس الثورى، بعد تھديد الأخير بإغلاف مضيق ھرمز.

وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المعروف، الدكتور محمد جميح، في حسابه على "توتير"، إنه "عندما يھدد الحرس الثوري الإيراني بإغلاق مضيق ھرمز رداً على قرار واشنطن "تصفير تصدير نفط إيران"، فتوقعوا أن يوعز ھذا الحرس للحوثيين في اليمن باستھداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر كما فعلوا من قبل".

وأضاف: "إيران لا تواجه مباشرة، ولكنھا تضرب بوكلائھا من بعيد".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني. إذ أن القرار يستهدف وقف صادرات النفط الإيراني تماماً بالإضافة إلى حرمان إيران من مصدر دخلها الرئيسي. وبهذا القرار تنتهي الإعفاءات التي كانت تتيح لبعض مستوردي النفط الإيراني مواصلة الشراء دون مواجهة عقوبات أميركية عندما يحل أجلها في مايو المقبل.

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وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات "اتفقت على التحرك في الوقت المناسب بما يكفل تلبية الطلب العالمي مع حجب النفط الإيراني عن السوق بشكل كامل".

وقفزت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن بدا أن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن إلزام جميع مشتري النفط الإيراني بإنهاء وارداتهم منه أو الخضوع لعقوبات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.3% إلى 74.31 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أول نوفمبر، قبل أن تتراجع إلى 73.63 دولار للبرميل، بارتفاع 2.3% عن آخر إغلاق.

ونقلاً عن مسؤولين اثنين بالخارجية الأمريكية، فإن وزير الخارجية مايك بومبيو سيعلن "أنه اعتبارا من الثاني من مايو لن تمنح وزارة الخارجية الأميركية مزيداً من الإعفاءات من العقوبات لأي دولة تستورد الخام أو المكثفات من إيران".