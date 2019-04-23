شكرا لقرائتكم خبر عن (تعزيزات ضخمة) وقوات جديدة ونوعية و(وحدات خاصة) تستعد للإلتحام بثلاث جبهات مشتعلة لـ(حسم المعركة) بإشراف مباشر من التحالف العربي.. (تفاصيل مفاجئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر عسكرية أن قوة مدربة ومؤهلة -جديدة- تتجهز في الأثناء للدخول في خط المعركة الوطنية الكبيرة ضد ذراع إيران في اليمن المليشيات الحوثية الانقلابية في جبهات العود ومريس ودمت.

ونقل "نيوز يمن" عن مصدر عسكري مساء الاثنين 22 أبريل 2019، أنه سيتوجه لواء قوامه 2000 مقاتل مدربون وعلى مستوى عالٍ من الخبرة والمهارة ومجهز بأسلحة نوعية مناسبة، بإشراف التحالف العربي، إلى جبهة مريس. وخاض المقاتلون حروباً ومعارك مشهودة في جبهات عدة منها في قلب جبهة نهم. وتوقع أن الدفعة الأولى، وقوامها خمسمائة مقاتل، بصدد الاشتراك والدخول في معارك الجبهة المشتعلة، ويلحقهم الآخرون تباعاً عند أمر قائد اللواء. ويتمتع الأفراد وقيادة القوات، وفقاً للمصدر، بمعرفة واسعة بتضاريس المنطقة ومعظمهم ينتمون إليها وما حولها. وسبق وتعهدت القيادة بسحق الحوثيين في وقت قياسي. وتوقعت المصادر تغير المعادلة على الأرض بدخول قوات وتعزيزات ووحدات قتالية مدربة ومجهزة. مزيداً من التفاصيل والمعلومات في وقت لاحق.