شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. المقاومة الشعبية تغدر بالحوثيين وتحول الساحة الى “محرقة” وتدمر طقميين وقتلى بالعشرات والمعارك على أشدها في الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اليوم الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين مليشيات الحوثيين والمقاومة الشعبية بجبهة الحشاء التابعة لمحافظة الضالع وسط اليمن .

وقال مصدر ميداني ان عشرات الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح في منطقة حبيل الدخلة بعد تمكن المقاومة الشعبية من كسر زحوفات المليشيات الحوثية في حبيل الدخلة بالحشاء.

واشار المصدر ان مليشيات الحوثي تعرضت الى محرقة على ايدي المقاومة الشعبية في نقيل الدخلة وتمكنت المقاومة من احراق طقمين للمليشيات بالإضافة مقتل عشرات الحوثيين في نقيل الدخلة.. مشيرا بأن الاشتباكات في الاثناء على أشدها والمقاومة مستمرة.

وافاد المصدر ان تصدي المقاومة الشعبية لزحف المليشيات في جبهة الحشاء بالإضافة الى الخسائر الفادحة التى لحقت في المليشيات الحوثيية في العتاد والارواح ارغمها على قصف المناطق السكنية بالأسلحة الثقيلة من مسافات بعيدة بعد دحرها وتراجعها من الخطوط الأمامية في جبهة الحشاء بمحافظة الضالع.

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وطالب المصدر القوات الحكومية والتحالف العربي بتكثيف الضغط العسكري على مليشيات الحوثيين في جبهات الضالع بعد تمدد المليشيات الحوثيية وتشتت عناصرها في عدة مناطق وتكبدها خسائر فادحة.. وحذر المصدر الجهات المسؤولة في الشرعية والتحالف العربي من هجوم مضاد للمليشيات في حالة عدم تقديم مزيدا من الدعم بالعتاد والرجال من اجل الحسم العسكري في الجبهات المشتعلة.

وذكر المصدر ان المليشيات الحوثية استخدمت الدبابات في قصفها على المناطق السكنية بجبهة الحشاء وتسببت بتشريد مئات الاسر هربا من القصف الحوثي المستمر على مساكن المواطنيين.

من جهة ثانية أكد مسؤول يمني قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، تخوض مواجهات شرسة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة العود، غربي محافظة الضالع.

ونقل موقع “سبتمبر نت” عن قائد اللواء الخامس قوات خاصة العميد الحالمي، أن قوات الجيش والمقاومة شنت هجمات مضادة في قطاعات حمك، وعزاب، استعادت العديد من المواقع والمناطق، منها منطقة بيت الشرجي بقطاع عزاب، بالإضافة إلى استعادة سلسلة جبلية في جبهة حمك، ومواقع العرايف بقرين الفهد والمطل على معسكر حلم غرب جبهة حمك بمنطقة العود.

وأكد الحالمي أن قوات الجيش والمقاومة كبدت الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد فيجبهة العود، رغم ما تمتلكه من ترسانات كبيرة من الأسلحة الثقيلة، والصواريخ بأنواعها وكذلك السلاح المتوسط.