شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يلتقي السفيران الصيني والبريطاني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وأعضاء هيئة رئاسة المجلس محمد الشدادي والمهندس محسن باصرة اليوم ‏السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ.

حيث عبر السفير الصيني عن استعداد الصين لدعم مجلس النواب في المجال الفني والتقني.. مشيرا الى المساعدات الاغاثية التي قدمتها الصين لليمن .. مؤكدا حرص بلاده على وحدة واستقرار اليمن.

اكما التقى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وأعضاء هيئة رئاسة المجلس اليوم ‏سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل إرون لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن.