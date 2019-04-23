وزير الاوقاف: الجيش درع الوطن وحامي الجمهورية من المليشيا المدعومة من إيران

قال احمد عطية وزير الاوقاف، أن الجيش الوطني هو درع الوطن وصمام أمان للنظام الجمهوري،وسياجه المنيع ضد كل المشاريع التي تقف بوجه الجمهورية، كما أنه الحامي لها والمدافع عنها أمام مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران.

وعبر الوزير عطيه أثناء حضوره اختتام دورة تأهيل الضباط والقادة من طلاب الكليات العسكرية في مأرب، عن مدى سروره بهذه الدفعة التي تأتي تتويجاً للدولة اليمنية الإتحادية ذلك أن جميع أفرادها من مناطق اليمن المختلفة، مضيفاً أن الجيش الوطني اليوم يُؤسس على عقيدة قتالية واحدة، يجمعها اليمن والدفاع عن شرعيته.

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كما هنأ الخريجين بمناسبة انتهاء هذه الدورة، متمنيا أن تكون هذه الدورة دافع لهم في مهامهم القتالية للإستفادة في الميدان، لا فتا إلى أن الشعب معول عليهم في تحرير اليمن من المليشيات الإنقلابية.

وتطرق الوزير إلى خطر المليشيات الإنقلابية المدعومة من إيران على اليمنيين والمنطقة، وعدم التزامها بالاتفاقيات الدولية وتنصلها من كل التزامتها أمام المجتمع الدولي، مشدداً على رفع الهمة لمواجهتها حتى إنهاء الإنقلاب واستعادة الدولة.

وأشار الوزير إلى الإنتصارات التي يحققها الجيش الوطني في أكثر من جبهة، والتي يسطر فيها الجيش أورع البطولات في مواجهة وكلاء إيران في اليمن.

وشكر الوزير قيادة التحالف العربي على وقوفهم مع الشعب اليمني ، ومساندتهم للجيش الوطني في مواجهة مليشيات الحوثي الإيرانية المُنقلبة على الدولة.