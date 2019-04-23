سقطرى: محروس يتفقد مشروع محطة الكهرباء في حديبو الممولة من البرنامج السعودي

تفقد اليوم محافظ سقطرى رزمي حديبو العمل في مشروع محطة الكهرباء الجديدة في حديبوه الممولة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وذكر مدير فرع مؤسسة الكهرباء سالم هادف مستوى الإنجاز في المحطة التي ستنتج في مرحلتها الأولى 3 ميجاوات. وفي سياق آخر، اطلع محافظ سقطرى على سير الامتحانات في كلية التربية بسقطرى. كما التقى بعميد كلية التربية الدكتور سعد عامر والهيئة التدريسية، معبراً لهم عن تقدير السلطة المحلية لجهودهم طيلة العام الدراسي وحرصهم على انجاحه.

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