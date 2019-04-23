شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ألوية العمالقة تكشف عن تصعيد خطير ..وتحذر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال متحدث عسكري باسم الوية العمالقة اليوم الثلاثاء ان ميلشيات الحوثي ترتكب مجازر ضد المدنيين وتكثف خروقاتها بالحديدة (غربي اليمن).

واشار المتحدث باسم ألوية العمالقة في الحديدة العقيد مأمون المهجمي "إن مليشيا الحوثي قامت بارتكاب مجازر ضد الإنسانية في الحديدة ومديرياتها المحررة.

وأكدً أن المليشيات كثفت من خروقاتها للهدنة على مختلف المحاور والأحياء المدنية ومواقع الجيش الوطني خلال الـ24 ساعة الماضية".

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وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "عكاظ" أن هناك تصعيد نوعي للمليشيات في مختلف المحاور المتقدمة والأحياء الشرقية لمركز المدينة والمحاور الجنوبية الشرقية ومنها مدينة حيس ومنطقة الجبلية في مديرية الدريهمي مستخدمة الطائرات المسيره «درون» في الهجوم وعملية الاستطلاع في سماء بعض المحاور الشرقية.

ولفت إلى أن المليشيات استهدفت مواقع الجيش الوطني في مديرية حيس في انتهاك صارخ للهدنة مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مندداً بالصمت الدولي إزاء الانتهاكات.

وأشار المهجمي الى أن مليشيا الحوثي استغلت الهدنة لزرع الألغام في مختلف الطرقات والوديان وحولت الكثير من المزارع إلى حقول ألغام تودي يوميا بعشرات المدنيين.