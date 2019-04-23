محافظ حضرموت يصدر قرار جديد "النص"

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عدن - ياسمين التهامي - أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني القرار رقم (101) لسنة 2019م بشأن إلغاء القرار رقم (262) لسنة 2017م الخاص بتشكيل اللجنة الإشرافية على مشتريات ومبيعات المشتقات النفطية م/ حضرموت الساحل ، قضى بإلغاء قرار محافظ محافظة حضرموت رقم (262) لسنة 2017م الصادر بتاريخ : 23/11/2017 م والخاص بشأن تشكيل اللجنة الإشرافية على مشتريات ومبيعات المشتقات النفطية في حضرموت الساحل . Advertisements وأصدر محافظ حضرموت التعميم رقم (13) لسنة 2019 بشأن تفريغ المشاركين في الفعاليات الفنية والثقافية ، قضى باعتماد تفويض مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت لتفريغ المشاركين في الفعاليات الفنية والثقافية وفقاً والاجراءات المتبعة لديهم . كما أصدر محافظ حضرموت التعميم رقم (14) لسنة 2019 بشأن الإشراف العام على المنصة وساحة الإحتفالات بالمكلا لتنظيم الفعاليات والمهرجانات الثقافية ، قضى بتكليف مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت بالإشراف العام على منصة وساحة الإحتفالات وأهمية التنسيق مع المكتب في إقامة الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية .

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