شكرا لقرائتكم خبر عن محلل عسكري يمني يتحدث عن خيانة ويعلنها .. الاحمر والمقدشي أمروا مقاومة البيضاء وقعطبة بعدم إطلاق رصاصة واحدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف قيادي عسكري شمالي عن معلومات خطيرة حول سقوط جبهات الشمال بايدي مليشيا الحوثي.

واعلن القيادي العسكري الشمالي عبدالعزيز الهداشي في مداخلة له بقناة بلقيس ان الجبهات في المناطق الوسطى تدار من مأرب .

وقال انه تواصل مع قيادات جبهة قانية والجبهات الاخرى واخبرهم انهم يطلقون رصاص حتى في الجو وردوا عليه بان لديهم اوامر بانه في حال اطلاق اي رصاصة سيتم اعتقالهم وقطع رواتبهم، وهذه الاوامر صدرت من الاحمر والمقدشي.

وقال ان هناك اثنين هم الاحمر والمقدشي يتحكما بجبهات مناطق الوسط ولا يريدون اي صوت لابناء المناطق الوسطى.

وربط الهداشي بين سقوط حجور وما جرى بالعود بالضالع والبيضاء واحد وهو شعور القبائل بخذلانها من قبل الاحمر والمقدشي الذين يتحكمون بالجبهات ودعمها ولا يستطيع التحالف التحكم بالجبهات داخليا انما الموكلين بادارة تلك الجبهات هم من يخونونها.

Advertisements

واضاف ان مناطق الاحمر والمقدشي هي من تمون الحوثي بالمقاتلين والسلاح وبتواطؤ من الاحمر والمقدشي وبقية القيادات.

مؤكدا ان مقاومة قبائل الوسط قامت بالانضمام للحوثي او اتخاذ موقف الحياد لشعورها بخيانتها من قبل الاحمر والمقدشي.

وكشف الهداشي ان ما يحدث في البيضاء والعود وقعطبة هو تحالف غير معلن بين قيادات جيش الشرعية وبين الحوثيين.

وحول سقوط العود قال المحلل العسكري الهداشي ان اقالة قائد اللواء الصيادي هو سبب سقوط العود بعد قيامه بالتنسيق مع القبائل بتسليم العود للحوثيين .

ووجه المحلل العسكري عبدالعزيز الهداشي صفعة قوية لقناة بلقيس الاخوانية مستنكرا تقريرها الذي اوردته وزعمت فيه ان ما يجري هو اتفاق بين الحوثيين والانتقالي، مؤكدا ان المجلس الانتقالي هو الوحيد الذي يواجه ويقف بوجه مليشيات الحوثي.

واضاف الهداشي انه لولا المجلس الانتقالي والحزام الأمني لما تم ايقاق الحوثيين في مريس ولكانت سقطت مريس لانه لا يوجد احد يقف بوجه الحوثي الا المجلس الانتقالي والحزام الامني الذي يواصل مواجهة الحوثيين دفاعا عن الضالع .