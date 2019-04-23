شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعارصرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعارصرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية صباح اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019م. أسعار الشراء:

الدولار الأمريكي 525 ريالًا

الريال السعودي بـ 137ريالًا

الدرهم الإماراتي بـ 139 ريالًا أسعار البيع : Advertisements الدولار الأمريكي 519 ريالًا الريال السعودي بـ 138.5 ريال الدرهم الإماراتي بـ 141 ريالًا

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