شكرا لقرائتكم خبر عن لاول مرة منذ 36 عام : هطول أمطار على هذه المناطق.. وامطار الرياض عند حرارة لم يسجلها من قبل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من جنوب الرياض؛ مؤكدًا أن مدينتيْ طريف والقريات، أبرد من كثير من المدن الأوروبية والروسية. وقال عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع اليوم أن تهطل أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من جنوب منطقة الرياض، وعلى أجزاء من شمال الربع الخالي ومرتفعات عسير”.

وأضاف: “من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح الشمالية الباردة، التي قد تثير الغبار مجددًا على أجزاء من المنطقة الشرقية؛ خاصة جنوبها”.

وتابع: “تظل مدينتا طريف والقريات فجر اليوم، وفي ظل الموجة الباردة التاريخية والاستثنائية، أبردَ من كثير من المدن الأوروبية، وبعض المدن الروسية، طريف 4 درجات مئوية، القريات 4.6 درجات مئوية”.

وقال: “سجلت درجة الحرارة الصغرى في الرياض اليوم (23 أبريل) 13 درجة مئوية فقط، وتجدر الإشارة إلى أن السجلات التاريخية لمطار الملك خالد تشير إلى أنها لم تسجل هذه الدرجة منذ تأسيس المطار قبل نحو 36 سنة!! وأجواء الرياض فجر اليوم شبيهة بمدن أوروبا وربما أبرد من بعضها”.

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