استعدادات أمنية مكثفة لاستقبال ذكرى تحرير ساحل حضرموت من الإرهاب

أعلن رئيس أركان لواء حضرموت العميد علي سالم باراس، عن وجود استعدادات أمنية دقيقة تجري لاستقبال الذكرى الـ3 لتحرير ساحل حضرموت من عناصر الإرهاب.

ودعا رئيس أركان لواء حضرموت، كافة الأجهزة الأمنية ومنتسبيها الى مزيد من اليقظة والجاهزية مؤكدا أن العناصر الأمنية لن تتوانى في السهر على أمن وسلامة المواطنين في حضرموت.

وأضاف باراس، أن تحرير ساحل حضرموت حدث تاريخي يفتخر به المواطن، حيث كان الجندي الحضرمي فيه مثالا ورمزا للتضحية في سبيل الوطن سطر اروع البطولات فيه لنيل وانتزاع الكرامة من العناصر المارقة .. لافتا إلى أن الوضع الذي تعيشه حضرموت افضل من أي وضع مضى.

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وقال باراس إن العناصر التي شاركت في معركة الفيصل والقبضة الحديدة والجبال السود ستشارك في تأمين مدينة المكلا، مشيرا إلى ان هذه العناصر هي عناصر مدربة عالية الجاهزية واليقضة.

وأعرب رئيس أركان لواء حضرموت العميد علي سالم باراس، في هذه المناسبة التاريخية العظيمة التي ستحتضنها حضرموت عن شكره لمحافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية، على ما يوليه من أهمية قصوى في الجانب الأمني للارتقاء بالمحافظة نحو الأفضل ولدفعها نحو الاستقرار والنهوض، ولدول التحالف العربي على دعمها المتواصل وتضحياتها ممثلة بدولة الإمارات الشقيقة والمملكة العربية السعودية.

وأكد رئيس أركان لواء حضرموت العميد علي سالم باراس، بأنه تجري تحضيرات أمنية وعروضات عسكرية لاستقبال ذكرى الـ24، من إبريل التي لها مكانة خاصة في قلوب أبناء حضرموت بمناسبة هذا الحدث التاريخي الذي لن تنساه الأجيال الحضرمية على مر الأزمان.