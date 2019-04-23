وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 12,000 كرتون من اللحوم استهدفت الأسر الفقيرة والنازحين في محافظة مأرب.
ويستفيد من هذه المساعدات 48,000 فرد، ويأتي ذلك ضمن برنامج المساعدات الغذائية الذي تنفذه المملكة ممثلة بالمركز لسد حاجات الشعب اليمني من الغذاء والتخفيف من معاناته.
وتأتي هذه ضمن الاعمال الخيرية التي يقدمها مركز سلمان للمناطق المحررة والنازحين.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز سلمان يوزع مساعدات للنازحين في مأرب يستفيد منها 44 ألف فرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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