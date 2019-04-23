'الغد المشرق' تخصص برامج إذاعية حول ذكرى تحرير ساحل حضرموت

بمناسبة الذكرى الـ3 لتحرير ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة الإرهابي كرست إذاعة وقناة المشرق عدد من البرامج حول هذة المناسبة.

ويتناول البرنامج الصباحي الاستديو المفتوح في كل يوم، تقرير يتحدث عن الإنجازات التي تحققت بعد تحرير ساحل حضرموت.

ويُبث البرنامج عند الساعة الـ9 صباحا يوميا وحتى الحادية عشرة قبل الظهر.

حلقات تلفزيونية مع محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، وعدد من المسؤولين بالمحافظة ضمن برنامج قضايانا يقدمها من المكلا الزميل وديع منصور يوم غد الأربعاء التاسعة والنصف مساء.