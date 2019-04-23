بمناسبة الذكرى الـ3 لتحرير ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة الإرهابي كرست إذاعة وقناة المشرق عدد من البرامج حول هذة المناسبة.
ويتناول البرنامج الصباحي الاستديو المفتوح في كل يوم، تقرير يتحدث عن الإنجازات التي تحققت بعد تحرير ساحل حضرموت.
ويُبث البرنامج عند الساعة الـ9 صباحا يوميا وحتى الحادية عشرة قبل الظهر.
حلقات تلفزيونية مع محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، وعدد من المسؤولين بالمحافظة ضمن برنامج قضايانا يقدمها من المكلا الزميل وديع منصور يوم غد الأربعاء التاسعة والنصف مساء.
كانت هذه تفاصيل خبر 'الغد المشرق' تخصص برامج إذاعية حول ذكرى تحرير ساحل حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.