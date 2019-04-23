شاهد.. مؤسسة قلم الإبداع بالمكلا تواجه الأمية بالمعرفة

سلط قناة العربية عبر برنامجها الصباحي "صباح العربية"، الضوء على منجزات مؤسسة قلم الإبداع الخيرية التي يديرها الشاب فادي بافضل. وقلم الإبداع، هي مؤسسة خيرية غير ربحية تهتم باستقطاب الشباب وتاهيلهم واخراطهم في الحياة. وأكد المدير التنفيذي للموسسة فادي بافضل 'لليمن العربي'، في وقت سابق أن التطرف والإرهاب هو اقرب لهؤلاء الشباب إذا لم بجدوا من يلفهم ويهتم بهم.

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