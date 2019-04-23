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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء، الموافق 23 إبريل 2019م، وهي كالتالي: 

كيف قطعت الميليشيا الطرق إلى عدن
https://www.alyamanalaraby.com/381775

هذا ما قاله الإرياني عن انتهاكات الميليشيات ضد الصحافيين
https://www.alyamanalaraby.com/381777

تعرف على سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء
https://www.alyamanalaraby.com/381778

تعرف على أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/381779

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء
https://www.alyamanalaraby.com/381793

"البحسني" يصدر تعميماً بشأن قرار رئيس الوزراء بتعيين مدير عام لقناة حضرموت الفضائية
https://www.alyamanalaraby.com/381797

محافظ حضرموت يبحث مع وزير الثقافة الوضع الثقافي في المحافظة
https://www.alyamanalaraby.com/381805

حازم يفتتح مركز معالجة الكوليرا بمستشفى قشن بالمهرة
https://www.alyamanalaraby.com/381811

البنك المركزي بعدن يعلن إستعداده تغطية الإحتياجات من العملات الأجنبية
https://www.alyamanalaraby.com/381813

قطيع من الضباع يهاجم موقعا عسكريا بأبين.. صورة
https://www.alyamanalaraby.com/381815

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لماذا استخدم " ترامب " الفيتو ضد قرار الكونغرس بشان اليمن؟
https://www.alyamanalaraby.com/381818

مناقشة آلية مراقبة محلات الصرافة المخالفة بالمكلا
https://www.alyamanalaraby.com/381820

اجتماع جديد لمناقشة خطة نظم المعلومات الجغرافية بحضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/381829

العميد ركن طالب بارجاش 'لليمن العربي': حضرموت تستطيع مجابهة أعتى القوى
https://www.alyamanalaraby.com/381831

إدارة مهرجان الوفاء بحضرموت تعلن أسماء الفائزين بالمسابقات
https://www.alyamanalaraby.com/381837

استقالات بالجملة.. جامعة صنعاء تتحول إلى قاعات لاستقبال الحوثيين وتهجير المستحقين
https://www.alyamanalaraby.com/381840

اليماني: المليشيا الإيرانية تعتقد أنه يمكنها مغالطة المجتمع الدولي
https://www.alyamanalaraby.com/381860

غدا.. حضرموت على موعد مع أكبر حدث تاريخي في تاريخ المحافظة 
https://www.alyamanalaraby.com/381867

مدير «مسام»: ما ذكرته «هيومن» يعد صحيحاً والإصابات باليمن أكبر
https://www.alyamanalaraby.com/381868

وزارة الاوقاف والارشاد تحذر من سماسرة الحج
https://www.alyamanalaraby.com/381872

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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