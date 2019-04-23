شكرا لقرائتكم خبر عن الحزام الأمني يكشف حقيقة وصول الحوثيين إلى يافع (صورة وتفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نفت مصادر مطلعة من قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية الأخبار التي تم تداولها على ان قوات الحوثيين قد هاجمت مواقعها على الحدود بين يافع والبيضاء.
وأظهرت صور تم توزيعها على جاهزية قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية في متارس الجبهة الحدودية.وأكدت المصادر بإن قوات الحزام الأمني، والمقاومة الجنوبية، وقبائل الحد على أتم الاستعداد، وفي جاهزية قصوى للتصدي لأي اعتداء محتمل.
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