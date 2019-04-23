شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثيين يعترفون بمقتل قائد عسكري ووزارة الدفاع تصدر بيان نعي "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت جماعة الحوثي مقتل المقدم أحمد محمد أحمد الزعكري في محافظة البيضاء مديرية ذي ناعم ومن جهتها أصدرت وزارة الدفاع التابعة لهم بيان نعي هذا وقد سيطر الحوثيين على مديرية ذي ناعم الاسبوع الماضي في ظل اخبار تتحدث عن خيانات أدت لتسهيل سيطرتهم عليها

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